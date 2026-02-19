Principe Andrea primo reale inglese arrestato della storia moderna | l' ultimo fu Carlo I che fu decapitato e Maria Stuarda rinchiusa per 19 anni e giustiziata

Il principe Andrea, figlio di Elisabetta II, è stato arrestato a causa di accuse di aver condiviso contenuti inappropriati online. Si tratta del primo reale britannico arrestato nella storia moderna, un fatto che fa scalpore. La polizia lo ha fermato in una residenza nel sud-est dell’Inghilterra, dove sono stati trovati prove di comportamenti sospetti. L’arresto rappresenta un episodio senza precedenti tra i membri della famiglia reale britannica. La sua posizione rimane ancora da chiarire nelle prossime ore.

L'ex principe Andrea, figlio di Elisabetta II e fratello dell'attuale sovrano del Regno Unito Carlo III, è stato arrestato dalla polizia inglese con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. L'ex principe Andrea è il primo membro di alto rango della famiglia reale britannica a essere arrestato nella storia moderna. Sebbene altri reali abbiano avuto problemi legali, per trovare altri precedenti bisogna tornare indietro nel tempo. Principessa Anna (2002): La principessa reale è stata la prima componente della famiglia reale in epoca moderna ad essere accusata di un reato penale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Chi fu Carlo I, l’ultimo reale inglese arrestato prima dell'ex principe Andrea: venne accusato di alto tradimento e decapitatoRe Carlo I fu arrestato nel 1647 per alto tradimento, un episodio che segnò la fine del suo regno.

