Ex tecnico Alitalia fotografa Sesto Calende | un archivio di volti

Un ex tecnico di Alitalia ha scattato fotografie a Sesto Calende, catturando volti e storie di residenti per creare un archivio cittadino. La sua passione per la fotografia ha portato alla raccolta di ritratti che rivelano le vite quotidiane e le tradizioni locali. Il progetto mira a preservare l’identità della comunità e a raccontare la sua evoluzione nel tempo. Le immagini saranno esposte in una mostra prevista per il prossimo mese.

Sesto Calende, un archivio di volti e storie per riscoprire l'anima della città. Sesto Calende, città in provincia di Varese, si prepara a rivivere la sua storia e la sua identità attraverso un progetto fotografico unico. Salvatore Maltese, fotografo con un passato da tecnico aeronautico, sta creando un archivio che celebra le persone e le attività che costituiscono il cuore pulsante del centro cittadino, un racconto corale della comunità locale. L'iniziativa, denominata I Volti di Sesto Calende, nasce dal desiderio di continuare a osservare il mondo, anche dopo un cambiamento di vita inaspettato, e di dare voce a chi ogni giorno contribuisce a rendere vivace Sesto Calende.