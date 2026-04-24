L’Algeria ha condannato ufficialmente un altro autore, senza specificare i dettagli del procedimento. La decisione arriva in un momento in cui il Paese si distingue per il rifiuto di acquistare gas dalla Russia, motivato da ragioni morali. La posizione algerina si inserisce in un quadro più ampio di scelte energetiche e politiche, mentre le autorità non hanno rivelato ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti o sui motivi di questa condanna.

C’è contraddizione nel modo in cui si calcano le vie d’accesso energetiche. Da un lato, l’Italia e l’Ue evitano il gas russo per ragioni politiche e morali, dall’altro ci si affida a Paesi che presentano criticità altrettanto rilevanti sul piano dei diritti e delle libertà. Si prenda l’Algeria, con le vicende giudiziarie che hanno coinvolto intellettuali come Boualem Sansal e ora Kamel Daoud. Scrittore e saggista, Boualem Sansal fu arrestato in Algeria nel novembre 2024 con l’accusa, fra le altre, di aver «minato l’unità nazionale», dopo alcune sue dichiarazioni critiche verso il regime. Condannato a un lustro di carcere nel 2025, viene graziato e liberato nel novembre dello stesso anno.🔗 Leggi su Laverita.info

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Tre anni di prigione per un libro. L’Algeria condanna Daoud. Di Mauro Zanon facebook