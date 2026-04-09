Un nuovo episodio di cronaca si svolge in una zona del Chianti, dove un’ispezione ha portato alla scoperta di un orditoio che ha causato una tragedia personale. Nelle vicinanze, un cartello in un cantiere riporta la scritta “Vietato pensare”, mentre i dati nazionali continuano ad aggiornarsi, riflettendo un quadro di cronaca in costante evoluzione. Con l’autore della vicenda anche un’attrice nota, che ha partecipato a recenti eventi pubblici.

Un orditoio che spezza una vita, un cartello in un cantiere che recita ’Vietato pensare’ e il silenzio assordante dei numeri che ogni giorno si aggiornano nelle cronache nazionali. La sicurezza sul lavoro non è solo un faldone tecnico, ma un groviglio di storie umane. Ne è convinto Pasquale Sgrò, scrittore calabro-lucchese ed ex ispettore del lavoro, che domani alle 18 alla biblioteca Ernesto Balducci presenta il suo ultimo libro, ’L’altro ispettore – Vietato pensare’ (Corbaccio, 2025). Sarà presente anche l’attrice di Tavarnelle Barbara Enrichi, volto della serie tv di Raiuno, ispirata proprio alle opere di Sgrò. Come nasce questo libro? "Nel romanzo ho cercato di costruire un personaggio che fosse dalla parte del lavoro, ispirandomi alla mia esperienza ventennale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’L’altro ispettore’ arriva in Chianti. Con l’autore anche Barbara Enrichi

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Temi più discussi: ’L’altro ispettore’ arriva in Chianti. Con l’autore anche Barbara Enrichi; Pasquale Sgrò presenta il libro L’altro ispettore. Vietato pensare: in biblioteca a Tavarnelle; Pasquale Sgrò e Barbara Enrichi a Tavarnelle per parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro.

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