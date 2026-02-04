Si agita alla vista della polizia locale | nei guai ventenne di Brugherio

Brugherio (Monza e Brianza) – A spasso con 5 grammi di hashish. Ieri pomeriggio alle 15 circa, una pattuglia della polizia locale dí Brugherio, percorrendo un'area boschiva nelle vicinanze delle sponde del Lambro, ha notato un ragazzo che alla vista dell'auto di servizio si allontanava in maniera frettolosa. Immediatamente bloccato e controllato, si è appurato che era un 20enne italiano residente a Brugherio. Vicino a lui è stato rinvenuto un involucro cartaceo contenente 5 grammi di hashish. Il ragazzo, che ha dichiarato di essere disoccupato, aveva però con sé alcune centinaia di euro in contanti di cui non è riuscito a giustificare la provenienza.

