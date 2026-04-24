Una cooperativa sociale impegnata nel settore dell’imprenditoria sociale, che si dedica a progetti di sostenibilità, integrazione e assistenza alle persone più fragili, ha annunciato di aver subito il furto di un furgone utilizzato per le attività solidali. La notizia è stata comunicata ai sostenitori attraverso un messaggio in cui si chiede aiuto per far fronte alla perdita e alle conseguenze dell’accaduto.

"Abbiamo brutte notizie". La cooperativa sociale Balancin, progetto di imprenditoria sociale coniuga sostenibilità economica, integrazione, solidarietà e attenzione verso le persone più fragili, ha comunicato così ai propri amici la richiesta d’aiuto. L’altra notte infatti il gruppo ha subito un grave danno: è stato rubato uno dei due furgoni. Il Ducatone era parcheggiato a Pavia davanti all’ingresso di Asm ed è stato ritrovato a Borgonovo Val Tidone con danni importanti che lo rendono inutilizzabile. "Vogliamo denunciare non solo il danno materiale – fa sapere il referente Davide Bianco (nella foto) – perché quel furgone è il nostro fedele compagno nelle attività di catering, rifornimento negozi, trasporti vari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ladri rubano furgone solidale. Sos donazioni

Notizie correlate

Ladri rubano un furgone della ditta durante i lavori post terremotoUn furto di un autocarro Fiat Scudo appartenente a una ditta ferrarese impegnata nei lavori di ricostruzione post-sisma a Castelraimondo, in...

Ladri rubano un furgone della ditta durante i lavori post terremoto: coppia finisce nei guaiI due sono ritenuti responsabili dei reati di furto in concorso e di favoreggiamento continuato per la sottrazione di un autocarro aziendale Fiat...

Contenuti e approfondimenti

Ladri rubano furgone solidale. Sos donazioniAbbiamo brutte notizie. La cooperativa sociale Balancin, progetto di imprenditoria sociale coniuga sostenibilità economica, integrazione, solidarietà e attenzione ... ilgiorno.it

Rubano merce da 20 mila euro e scappano con un furgone aziendale: ladri in fugaErano circa le 4:40 del mattino di oggi, lunedì 13 aprile, quando da strada di Pantano è arrivata una segnalazione agli agenti della Squadra Volante per un furto consumato in un'azienda locale. Durant ... corrieredellumbria.it