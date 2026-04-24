Nella zona di Piancastagnaio, un furto ha coinvolto un’azienda specializzata nella produzione di borse griffate. Durante l’episodio, sono stati sottratti circa 150 esemplari di borse di marca. L’evento ha generato preoccupazioni tra gli artigiani e i professionisti del settore, che temono ripercussioni economiche e commerciali. La polizia sta investigando sul caso.

Tornano i ladri di borse griffate E torna la paura e l’apprensione degli artigiani e dei professionisti del settore a Piancastagnaio. Ladri scatenati nella notte tra mercoledì e giovedì che, dopo aver compiuto il furto in una pelletteria che lavora per una grande griffe, hanno tentato il colpo anche in un’altra azienda del settore. I malviventi però non erano soddisfatti visto che hanno visitato una villa lungo la strada provinciale Piancastagnaio-Santa Fiora. I ladri hanno sfondato l’ingresso entrando all’interno del laboratorio dove vengono realizzati accessori per la moda internazionale. Quindi hanno tentato con una manovra rocambolesca di passare all’altra pelletteria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri di borse griffate. Colpo in un’azienda. Portati via 150 esemplari

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Temi più discussi: Ladri di borse griffate. Colpo in un’azienda. Portati via 150 esemplari; Attenzione ai borseggiatori: le borse del momento sfidano i malintenzionati; Valmontone Outlet nella morsa dei ladri: sei arresti in pochi giorni tra abiti e scarpe griffate; Ladri in casa, smantellata la banda: 13 furti in due mesi tra Friuli e Veneto. In arresto cinque membri di una famiglia sinti.

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