I ladri di metalli fanno il colpo nei palazzi pubblici a Torino Regio Parco | portati via i frontalini dei balconi al pianterreno

Nella mattinata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, i residenti dei palazzi pubblici di via Ghedini 12 a Torino, gestiti da Atc, hanno scoperto che tutti i frontalini in rame dei balconi al pianterreno erano stati rubati. Il furto riguarda gli elementi dei balconi situati negli appartamenti al piano terra. I residenti hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Nella mattinata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, i residenti al pianterreno dei palazzi pubblici di via Ghedini 12 a Torino, gestiti da Atc, hanno riscontrato il furto di tutti i frontalini in rame dei balconi degli appartamenti in cui abitano. Evidentemente si tratta del colpo di una banda di ladri.