Riforma Tpl Cerveteri e Ladispoli in allarme | il vertice in Regione

Cerveteri e Ladispoli sono preoccupate per la riforma del trasporto pubblico locale approvata dalla Regione Lazio. I comitati di zona e i residenti chiedono chiarimenti sul futuro dei servizi, che nelle prossime settimane verranno gestiti direttamente dalla Regione, togliendo ai Comuni la gestione diretta. La tensione cresce mentre si attende un vertice che possa spiegare meglio cosa cambierà davvero per chi si muove ogni giorno.

Cerveteri, 31 gennaio 2026 – Comitati di zona e residenti chiedono certezze sul futuro del trasporto pubblico locale, dopo la riorganizzazione del servizio decisa dalla Regione Lazio che, nelle prossime settimane, toglierà ai Comuni la gestione diretta del Tpl. La preoccupazione riguarda in particolare il rischio di una riduzione delle tratte e di un isolamento di intere frazioni, con ricadute su studenti, lavoratori e cittadini più fragili. A Cerveteri la questione è stata sollevata dal Comitato di Zona di Valcanneto ( leggi qui ), che ha chiesto un confronto istituzionale sul nuovo assetto del servizio.

