L' addio ad Alessandro otto mesi di vita | un paese si ferma davanti al dolore

Un paese si ferma davanti al dolore per la perdita di un bambino di otto mesi, deceduto a causa di una malattia al fegato. Il suo nome era Alessandro Antonio Iervolino. La morte è avvenuta dopo una lunga battaglia contro una condizione nota alla medicina, ma che in alcuni casi non si riesce a sconfiggere. La comunità si riunisce nel lutto, mentre la famiglia affronta questa tragica perdita.

Si chiamava Alessandro Antonio Iervolino. Aveva otto mesi. È morto per una malattia al fegato, una di quelle cose che la medicina conosce, studia, combatte — e a volte perde.Non c'è molto altro da aggiungere. Eppure qualcosa va detto, perché il silenzio, da solo, non basta.Un paese unito nel.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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