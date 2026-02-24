Comunicato Stampa | Ciro Maurizio Caserta lancia il Nuovo libro Marchiato dalla giustizia sulla denuncia della Camorra

Ciro Maurizio Caserta ha deciso di raccontare la sua esperienza dopo aver subito estorsioni dalla camorra per oltre un decennio. La denuncia ha rappresentato una svolta nella sua vita, portandolo a vivere sotto protezione per sette anni. Il suo nuovo libro,

Bacoli, provincia di Napoli. Un imprenditore prospero, in ascesa, che ha costruito tutto da solo. Poi tredici anni di estorsioni subite in silenzio, la scelta di denunciare, sette anni sotto scorta, il processo, la condanna dei camorristi. E dopo? L'isolamento sociale, l'incendio doloso del locale, settantacinquemila euro dal Fondo Vittime del Racket come risarcimento, e infine l'esilio volontario. È questa la parabola raccontata in prima persona da Il libro affronta una domanda che raramente trova risposta onesta nel dibattito pubblico sulla criminalità organizzata: cosa succede davvero a chi denuncia, il giorno dopo? Non nei comunicati stampa delle procure, non nelle prime pagine dei giornali, ma nella vita concreta: al bar, per strada, a scuola con il figlio, al momento di aprire un mutuo o un'attività. 🔗 Leggi su Iltempo.it

