Laboratorio in biblioteca per imparare l’arte delle tagliatelle

Da ilrestodelcarlino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un laboratorio si svolge in biblioteca, offrendo a genitori e figli l’opportunità di imparare a preparare le tagliatelle e altri tipi di pasta fatti in casa. Durante l’attività, i partecipanti seguono le istruzioni per impastare, stendere e tagliare la pasta, condividendo un’esperienza pratica e educativa. L’evento mira a coinvolgere le famiglie in un momento di apprendimento culinario, in un ambiente dedicato alla cultura e alla condivisione.

Genitori e figli per apprendere l’arte di preparare le tagliatelle ed altri tipi di pasta con le proprie mani. È stata questa la bellissima esperienza che hanno vissuto una cinquantina tra bambini, mamme e anche papà presso la biblioteca comunale "Giorgio Bassani" di Codigoro qualche giorno fa. A far da "insegnante" Rita Bottoni che il mese scorso a Mezzogoro aveva riservato gli stessi insegnamenti ai soli adulti fra i quali il primo cittadino codigorese Alice Zanardi che dice "dopo aver partecipato e resami conto di quanto sia bello mettere le "mani in pasta" per produrre alimenti genuini e sani, fatti in casa come si faceva un tempo nelle case di tutti noi grazie alla sapienza delle nostre mamme.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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