Dal laboratorio d' arte al dibattito sul referendum | i prossimi appuntamenti alla biblioteca Cannizzaro

Ricco il programma eventi in calendario alla Biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro" comunica i prossimi appuntamenti della sua programmazione culturale. Due gli eventi di rilievo previsti nella prima metà di marzo presso i locali del Palacultura Antonello.Il primo appuntamento è fissato giovedì.

Musicando Insieme: laboratorio per i più piccoli alla biblioteca CannizzaroAppuntamento il 15 gennaio alle ore 17 alla biblioteca Cannizzaro con Musicando Insieme.

"Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte": presentazione alla Biblioteca CannizzaroMartedì 20 gennaio, alle ore 17, alla Biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro", al 1° piano del Palacultura Antonello, si svolgerà la presentazione...

