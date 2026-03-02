Dal laboratorio d' arte al dibattito sul referendum | i prossimi appuntamenti alla biblioteca Cannizzaro
Ricco il programma eventi in calendario alla Biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro" comunica i prossimi appuntamenti della sua programmazione culturale. Due gli eventi di rilievo previsti nella prima metà di marzo presso i locali del Palacultura Antonello.Il primo appuntamento è fissato giovedì. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Musicando Insieme: laboratorio per i più piccoli alla biblioteca CannizzaroAppuntamento il 15 gennaio alle ore 17 alla biblioteca Cannizzaro con Musicando Insieme.
"Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte": presentazione alla Biblioteca CannizzaroMartedì 20 gennaio, alle ore 17, alla Biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro", al 1° piano del Palacultura Antonello, si svolgerà la presentazione...