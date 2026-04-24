Labirinto Due padri un figlio La schizofrenia le domande il cuore Pièce ispirata a una storia vera

Due fratelli si incontrano dopo molti anni per collaborare alla realizzazione di un labirinto in una villa di lusso. La storia si ispira a eventi reali e affronta temi come la schizofrenia, le domande sulla famiglia e i sentimenti più profondi. Tra ricordi e tensioni, i due uomini si confrontano mentre lavorano al progetto, in un ambiente che cela segreti e ricordi nascosti.

Due fratelli, Ettore (Arturo di Tullio) e Dario (Gaetano Gallegaro) si ritrovano dopo anni per lavorare insieme alla costruzione di un misterioso labirinto in una villa lussuosa. Tra passato e presente riaffiorano tensioni familiari, invidie antiche e ferite mai rimarginate. Al centro della loro distanza c’è il figlio di Ettore, segnato da una malattia che incrina ogni equilibrio, la psicosi paranoide allucinatoria meglio nota come schizofrenia, ovvero la sensazione di essere “abitato”. Il labirinto diventa così metafora della mente, della colpa e dei legami di sangue: un luogo in cui è più facile perdersi che ritrovarsi. E mentre i due...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Labirinto. Due padri, un figlio" . La schizofrenia, le domande, il cuore. Pièce ispirata a una storia vera Notizie correlate Al centro della storia (ispirata a una storia vera) Il coraggio di un pastore sardo che, per amore della propria terra, lancia una sfida a un palazzinaroLa vita va così di Riccardo Milani ha conquistato il pubblico con un incasso di quasi 7 milioni di euro, posizionandosi tra i maggiori successi... Torna Lodo Guenzi con la pièce tratta da una storia vera “Toccando il vuoto”Arezzo, 2 marzo 2026 – Domenica 8 marzo alle 21 e 30 si svolgerà il quinto appuntamento della s tagione teatrale 2026, organizzata dal Comune, in...