Torna Lodo Guenzi con la pièce tratta da una storia vera Toccando il vuoto

Domenica 8 marzo alle 21 e 30 si terrà al Teatro Comunale di Cavriglia il quinto appuntamento della stagione teatrale 2026, organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. La rappresentazione in programma è la pièce tratta da una storia vera intitolata “Toccando il vuoto” e vede la partecipazione di Lodo Guenzi.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Domenica 8 marzo alle 21 e 30 si svolgerà il quinto appuntamento della s tagione teatrale 2026, organizzata dal Comune, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, presso il Teatro Comunale di Cavriglia. A calcare il palcoscenico cavrigliese sarà Lodo Guenzi con la pièce tratta da una storia vera “TOCCANDO IL VUOTO”. Uno spettacolo di David Greig, per la regia di Silvio Peroni. La storia vera di Joe Simpson e Simon Yate, due alpinisti che nel 1985 restano vittime di un incidente durante la fase di discesa della scalata delle Ande Peruvian e che provoca la caduta di Joe in un dirupo. Simon, per non rischiare di precipitare assieme al suo compagno, è costretto a tagliare la corda da arrampicata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna Lodo Guenzi con la pièce tratta da una storia vera “Toccando il vuoto” Leggi anche: Toccando il vuoto con Lodo Guenzi: "Scelte e impulsi, dilemma in scena" Toccando il vuoto. Lodo Guenzi oggi allo SpinaCASTIGLION FIORENTINO Lodo Guenzi con lo spettacolo “Toccando il vuoto!”, tratto dal romanzo di Joe Simpson, per l’adattato di David Greig e diretto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Torna Lodo Guenzi. Temi più discussi: Il capolavoro di Dario Fo 'Morte accidentale di un anarchico' torna in scena a Milano; Torna Lodo Guenzi con la pièce tratta da una storia vera Toccando il vuoto; CORRIDONIA, CON TOCCANDO IL VUOTO LODO GUENZI RIPARTE VENERDÌ 27 DAL TEATRO VELLUTI; In scena Toccando il vuoto . Lodo Guenzi al teatro Velluti. Torna Lodo Guenzi con la pièce tratta da una storia vera Toccando il vuotoDomenica 8 marzo alle 21 e 30 si svolgerà il quinto appuntamento della stagione teatrale 2026, organizzata dal Comune, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo ... lanazione.it Toccando il vuoto con Lodo Guenzi: Scelte e impulsi, dilemma in scenaIl cantante nei panni di attore questa sera al Velluti Tra le righe lo spettatore legge qualcosa di sé. msn.com Torna ad alzarsi il sipario del teatro Velluti di Corridonia con "Toccando il vuoto" di Lodo Guenzi con Eleonora Giovanardi,... - facebook.com facebook CORRIDONIA, CON “TOCCANDO IL VUOTO” LODO GUENZI RIPARTE VENERDÌ 27 DAL TEATRO VELLUTI - x.com