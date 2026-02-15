Aree verdi pubbliche affidate alle associazioni | arrivano alberi da tartufo e nuovi spazi condivisi

Il Comune di Terre del Reno ha deciso di affidare alcune aree verdi pubbliche alle associazioni Tartufai Panfilia e Arci tartufi Ferrara, in risposta alla necessità di curare meglio gli spazi. Per rafforzare questa collaborazione, sono stati consegnati alberi da tartufo e sono stati creati nuovi spazi condivisi per la comunità. La firma di due patti di collaborazione permette di coinvolgere più attivamente cittadini e associazioni nella cura delle aree verdi comunali.

Firmati due patti di collaborazione triennale per la cura e la manutenzione: benefici ambientali e iniziative con le scuole “Il primo intervento riguarda un’area verde situata a Sant’Agostino - spiegano -, in prossimità della scuola secondaria di primo grado, affidata all’associazione Tartufai Panfilia, realtà fortemente radicata nel territorio. Il secondo interessa invece un’area a Mirabello, lungo l’argine, assegnata ad Arci tartufi Ferrara. In entrambi i casi, le aree restano a pieno utilizzo pubblico e non vengono sottratte alla fruizione dei cittadini”. “I patti prevedono la piantumazione di alberi vocati al tartufo - specificano -, selezionati in base alle caratteristiche dei terreni e alla compatibilità ambientale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Nuovi spazi verdi, riorganizzazione dei parcheggi e aree per i pedoni: come cambia via Ostiense Via Ostiense si rinnova con interventi dedicati alla mobilità sostenibile e alla qualità dello spazio pubblico. Aree verdi del centro cittadino, arrivano nuovi arredi, giochi, campetti per calcio e basket Sono in programma interventi di riqualificazione delle aree verdi nel centro di Latina, tra cui i giardini di viale Don Morosini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Levante, il Comune affida ai residenti la cura del verde: partono le adozioni delle aree pubblicheIl Comune approva l'affidamento sperimentale delle aree verdi del quartiere Lavante ai residenti: via ai lavori di manutenzione con mezzi propri e senza costi per l'ente ... chietitoday.it Cura del verde pubblico: quasi tutte le aree affidate, città più bella e partecipataIl progetto di affidamento delle aree verdi pubbliche del Comune di Sansepolcro ha raggiunto un ottimo straordinario: la quasi totalità degli spazi disponibili è stata presa in carico da associazioni, ... lanazione.it Nuovi spazi verdi, piste ciclabili, marciapiedi accessibili e aree di socialità per il cuore del quartiere facebook Una delle aree verdi di viale De Coubertin da oggi è dedicata a Gillo Pontecorvo. La targa “Giardino Pontecorvo - Partigiano e regista” è stata scoperta questa mattina dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Info ow.ly/R00C50YcTP3 x.com