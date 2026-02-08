palio la carica del101 la disfida torna al passato abbraccio alla federazione

Il Palio del Golfo si appresta a celebrare la sua 101esima edizione, rievocando le radici più antiche della tradizione. La gara, che si svolge sulla Spiaggia della Spezia, si prepara a tornare alle origini, con un entusiasmo che riporta alla memoria le sfide di un tempo. La Federazione del Palio si stringe intorno all’evento, che promette di essere una delle più sentite degli ultimi anni.

La Spezia, 8 febbraio 2026 – Il Palio del Golfo torna alle origini e prepara la carica all’edizione numero 101. Certi amori non finiscono e così, dopo essersi lasciati per qualche tempo osservandosi soltanto da lontano, hanno deciso di riprendere il cammino insieme. Il cuore pulsante della storica disfida remiera e la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso (FICSF) hanno infatti perfezionato la riaffiliazione. Sarà mantenuto saldo il regolamento che disciplina la contesa delle borgate marinare aggiungendo la solidità federale e soprattutto consentendo ala disciplina sportiva di poter guardare con interesse potenziali nuovi tesserati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio, la carica del...101. La disfida torna al passato. Abbraccio alla Federazione

Approfondimenti su Palio Golfo

Il Palio del Golfo torna a riunire appassionati e atleti sulla riviera spezzina.

La Marcialonga, giunta alla 53ª edizione, si svolgerà domenica 25 gennaio nelle Valli di Fiemme e Fassa, con circa 7.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Palio Golfo

Argomenti discussi: UEFA Futsal EURO 2026, anteprima semifinali: Croazia-Spagna, Francia-Portogallo; DE FILIPPO - GUARNIERI San Severo capitale della boxe: il 13 marzo in palio il Titolo Italiano Welter; Giugliano, I Miti del Wrestling il 21 febbraio al palazzetto dello sport: in palio il titolo mondiale WAW; Trieste a Tortona, vale il quinto posto: González carica i biancorossi prima dello scontro diretto.

Il Palio del Golfo ritrova il gonfalone Juniores ed entra nella Federazione CanottaggioIl Palio del Golfo, nel contesto nazionale d’eccellenza, sarà annoverato accanto a realtà prestigiose come le Antiche Repubbliche Marinare e alle competizioni dei Gozzi nazionali e delle Iole, a cui ... ilsecoloxix.it

Conto alla rovescia per il Palio. Novità Giostra Ludus Juvenum. La carica del rione San MicheleFra le novità previste dal programma dell’edizione 2025 del Palio della Città di Pescia, la 48esima, c’è l’esordio della Giostra Ludus Juvenum, che prende il posto del trofeo di palla al paniere. I ... lanazione.it

La carica di mister Leo Castellaneta La prima sfida del girone di ritorno si avvicina: tutti vogliono far bene contro tutti, la posta in palio cresce e le partite pesano di più I nostri ragazzi ci sono. E' l'ora di stringerci e far sentire tutto il calore a questa squadra! facebook