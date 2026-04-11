Sacra San Michele l'abbazia che ispirò Il nome della rosa di Umberto Eco e che oggi si può raggiungere in ascensore

La Sacra di San Michele, situata nella Val di Susa, è un monastero che si distingue per la sua storia e la sua architettura. Costruita su una rupe a picco, può essere raggiunta oggi anche tramite un ascensore, facilitando l’accesso ai visitatori. La sua presenza ha influenzato la letteratura, tra cui il famoso romanzo di Umberto Eco, e rappresenta un punto di riferimento nel panorama storico e culturale della regione.

Nel cuore della Val di Susa si trova la Sacra di San Michele, il monumento simbolo del Piemonte che ha ispirato tra gli altri Umberto Eco. L'abbazia è sempre stata raggiungibile tramite 243 gradini e per questo motivo, dopo un anno di lavori, nella primavera 2026 verrà inaugurato un ascensore per facilitare la salita a persone con disabilità e anziani.🔗 Leggi su Fanpage.it L'Università, i libri, la pipa. I segreti di Umberto Eco e "Il nome della rosa"Il 19 febbraio 2016 moriva Umberto Eco, la cui penna ha attraversato discipline e linguaggi, coniugando rigore accademico e straordinaria capacità... Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale...