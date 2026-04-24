La WWE avrebbe valutato altri scenari per lo scontro epico tra Roman Reigns e CM Punk

Da zonawrestling.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE avrebbe preso in considerazione alternative per il match tra Roman Reigns e CM Punk. La vittoria di Reigns nel main event della Night 2 di WrestleMania 42 è avvenuta dopo più di trenta minuti di lotta, con entrambi i wrestler impegnati fino alla fine. La sfida si è conclusa con il wrestler chiamato “Original Tribal Chief” che ha prevalso su CM Punk in un incontro intenso e combattuto fino all’ultimo minuto.

La vittoria dell’ Original Tribal Chief su CM Punk nel main event della Night 2 di WrestleMania 42 è stato il degno coronamento ad un match che ha superato i 30 minuti di durata e nel quale entrambi i contendenti hanno speso fino all’ultima goccia di sudore. Come sempre, la fanbase è spaccata tra chi voleva vedere trionfare Roman Reigns e chi avrebbe invece voluto CM Punk uscire dallo Showcase of the Immortals con il titolo ancora ben saldo intorno alla vita. E secondo alcune indiscrezioni, la possibilità che questa seconda ipotesi si verificasse non era del tutto fuori discussione. Roman Reigns campione designato a WrestleMania?. Per il team creativo non c’è mai stato alcun dubbio in merito.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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