Durante la registrazione di Monday Night RAW, i piani per il segmento tra Roman Reigns e CM Punk sono stati modificati poco prima della messa in onda, alterando l’ordine e la dinamica di uno dei momenti principali dello show. La modifica è stata apportata immediatamente prima della trasmissione in diretta, influenzando così la sequenza prevista dell’evento.

Secondo quanto riferito, i piani per il segmento conclusivo di Monday Night RAW con Roman Reigns e CM Punk sarebbero cambiati prima dell’inizio della trasmissione in diretta, modificando così l’andamento di uno dei momenti salienti della serata. BodySlam riferisce che il segmento ha chiuso l’edizione “ 3:16 Day ” di RAW da San Antonio, in Texas, con Reigns che ha fatto il suo ritorno dopo diverse settimane di assenza. Si è così inserito nella guerra a colpi di parole in corso tra CM Punk e i suoi cugini, Jey Uso e Jimmy Uso. Ne è seguito un confronto teso che si è rapidamente inasprito, concludendosi con Punk che ha atterrato Reigns dopo essere stato definito “ vecchio ”, lanciando così un messaggio forte in vista del loro scontro per il World Heavyweight Championship a WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il segmento tra Roman Reigns e CM Punk è stato modificato poco prima della puntata di RAW

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