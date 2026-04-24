La Volta Buona le pagelle del 24 aprile | Carmen Russo e le scuse di Littizzetto 8 Miss Italia torna sulle molestie 7

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda il 24 aprile 2026 si sono affrontati vari temi, tra cui storie d’amore finite e commenti sui social media. Durante la trasmissione, sono state affrontate anche le scuse di una nota showgirl e le dichiarazioni di una miss che ha ripercorso episodi di molestie. La puntata si è conclusa con un dibattito su diverse sfumature delle relazioni e delle reazioni online.

Puntata ricca, a tratti sorprendente, quella de La Volta Buona di venerdì 24 aprile 2026 in cui si parla di amore a 360°, da quello finito di Emanuele Filiberto a quelli che scatenano gli haters sui social. Tra storie personali, riflessioni più profonde e inevitabili momenti da salotto televisivo, Caterina Balivo prova a tenere insieme registri diversi. Un mix che funziona a metà: quando si entra nelle storie vere il programma trova la sua dimensione, mentre nei momenti più leggeri resta una sensazione di déjà vu. Tanti come sempre anche gli ospiti in studio, da Catena Fiorello a Clizia Incorvaia, ma anche Carmen Russo, Beppe Convertini, Francesco Oppini e Rosanna Vaudetti tra gli altri.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 24 aprile: Carmen Russo e le scuse di Littizzetto (8), Miss Italia torna sulle molestie (7) Notizie correlate Leggi anche: Carmen Russo, le scuse di Luciana Littizzetto per le battute sulla gravidanza: “Meglio tardi che mai” Carmen Russo replica alle scuse di Littizzetto per la battuta sulla gravidanza: “Meglio tardi che mai”Carmen Russo risponde alle scuse di Luciana Littizzetto per le battute sulla sua gravidanza assistita. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Puntata del 17/04/2026 - Video; La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 20 al 24 aprile 2026; La volta buona oggi in tv mercoledì 22 aprile su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo; La volta buona 2025/26 - Alberto Ravagnani: Non sono più prete: ecco perché voglio parlarne - 17/04/2026 - Video. La Volta Buona in onda oggi venerdì 24 aprile su Rai 1: scopri tutti gli ospiti di Caterina BalivoUltimo appuntamento della settimana con La Volta Buona, oggi venerdì 24 aprile su Rai 1. Il daily show condotto da Caterina Balivo, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, propone un mix colla ... corrieredellumbria.it Pagelle La Volta Buona del 23 aprile: l’appello di Killian Nielsen (8), il ricordo di Sagitta Alter (9)Nella puntata de La Volta Buona del 23 aprile Caterina Balivo accoglie Killian Nielsen, Vladimir Luxuria e Fabio Testi ... dilei.it Che si dice a Ginosa by Piazzanews. . SI DICE CHE... L'AMORE TRIONFA ANCHE A GINOSA La storia di Vita (25 anni) e Francesco (60 anni) oggi ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona su RAI UNO... Ecco il video... facebook La seconda parte de "La volta buona" registra il 19,3% di share con 1 milione 685 mila spettatori. #AscoltiTv x.com