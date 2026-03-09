A Beverly Hills sono stati esplosi dieci colpi contro la villa di una cantante mentre era all’interno. Nessuno è rimasto ferito, ma la sparatoria ha causato grande preoccupazione tra vicini e fan. La polizia sta indagando per identificare chi abbia compiuto il raid e quali siano state le motivazioni. La scena si è svolta in pieno giorno, lasciando tutti sorpresi per l’accaduto.

Chi ha sparato contro la casa di Rihanna a Los Angeles. Momenti di paura a Los Angeles per una delle star più famose del pianeta. La casa di Rihanna, a Beverly Hills, è stata colpita da diversi colpi di arma da fuoco sparati da una donna che si trovava a bordo della propria auto. Secondo quanto riportato dai media americani, l’episodio è avvenuto intorno alle 13:21 ora locale quando una donna, descritta come circa trentenne, si è avvicinata alla proprietà della cantante e ha aperto il fuoco. In totale sarebbero stati esplosi circa dieci colpi. Almeno quattro proiettili hanno colpito la villa, mentre uno avrebbe addirittura attraversato i muri dell’abitazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi ha sparato contro la casa di Rihanna: paura a Beverly Hills, 10 colpi contro la villa mentre la cantante era dentro

Jennifer Lopez e Ben Affleck ritirano dal mercato la villa di Beverly HillsLe due star hanno deciso di non vendere la loro dimora condivisa durante il loro periodo da marito e moglie fino al divorzio nel 2024.

Rihanna: 10 colpi alla sua casa, donna arrestataNella notte tra il 9 marzo 2026, la residenza di Rihanna a Beverly Hills è stata colpita da una scarica di dieci proiettili sparati con un fucile...

Approfondimenti e contenuti su Beverly Hills.

Temi più discussi: Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donna; La casa di Rihanna a Beverly Hills è stata presa di mira in una sfrontata sparatoria alla luce del giorno; La casa di Rihanna a Beverly Hills colpita da colpi di arma da fuoco; sospetto arrestato, cube la polizia di Los Angeles; Rihanna, sparatoria in casa a Beverly Hills: donna arrestata perché cantante illesa.

Spari contro l’abitazione Rihanna a Beverly Hills: una donna fermata dalla poliziaLa popstar era in casa e fortunatamente è rimasta incolume. La donna sospettata ha tentato la fuga. msn.com

Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donnaSparati almeno dieci colpi di fucile. Rihanna era all'interno della sua abitazione ... msn.com

Buona festa della DONNA! (Momento GELO per i fan di Twin Peaks e Beverly Hills 90210 ) - facebook.com facebook