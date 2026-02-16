Torna Trinakriatreffen il raduno motociclistico invernale non competitivo | nel Bosco di Ficuzza la settima edizione

Il Trinakriatreffen torna a Ficuzza, perché gli organizzatori vogliono riunire gli appassionati di moto durante l’inverno. La settima edizione si svolgerà dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 nel Bosco di Ficuzza, a Godrano, e attira motociclisti da diverse regioni che desiderano vivere un’esperienza all’aperto tra boschi e sentieri.

Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 nel Bosco di Ficuzza (Valle Maria), a Godrano, si terrà la settima edizione del Trinakriatreffen, un raduno motociclistico invernale non competitivo, pensato per gli amanti della moto e dell’avventura in tenda. È considerato uno dei raduni invernali più caratteristici del Sud Italia, in cui l’importante è condividere chilometri, fuoco, cibo e storie di viaggio in compagnia di altri motociclisti durante un weekend immersi nella natura. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale La Tana della Mussola di Marineo, che ne cura da sempre l’organizzazione e l’accoglienza.🔗 Leggi su Palermotoday.it Il Carnevale del re: escursione in maschera tra natura, storia e astronomia nel bosco di Ficuzza Il Carnevale del re, in programma sabato 7 febbraio 2026 nel Bosco di Ficuzza, offre un’opportunità per scoprire la natura, la storia e l’astronomia attraverso un’escursione in maschera. Fare impresa 2026: la settima edizione nel nome di Franco Bernardini Questa mattina a Bibbiena è partito ufficialmente “Fare Impresa 2026”, la settima edizione dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi.