Giornata mondiale del pianoforte Pellerito in concerto sotto le stelle nel cuore del Bosco di Ficuzza

Domenica 29 marzo si tiene un evento musicale nel Bosco di Ficuzza in occasione della Giornata Mondiale del Pianoforte. Un pianista si esibirà in un concerto che si svolgerà all’aperto, sotto le stelle, offrendo un’esperienza immersiva al pubblico presente. L’evento è organizzato per celebrare questa giornata dedicata allo strumento e si svolge nel cuore della natura.

Domenica 29 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Pianoforte esperienza immersiva nel cuore del Bosco di Ficuzza.Partiremo dalla storica Real Casina di Caccia, un luogo ricco di storia e suggestione, per addentrarci tra i sentieri che un tempo costeggiavano l'antica ferrovia. Lungo il cammino esploreremo la natura selvaggia e la storia millenaria della riserva, attraversando boschi rigogliosi e ascoltando i suoni del silenzio, fino a raggiungere il panoramico Pulpito del Re.Dopo aver goduto della vista mozzafiato e dell'atmosfera suggestiva, faremo rientro verso la Casina di Caccia, dove ci fermeremo per una cena al sacco in stile picnic sul prato, immersi nella tranquillità del tramonto.

