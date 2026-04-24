Il rappresentante di Bandecchi ha dichiarato che il danno è attribuibile al superbonus, accusando il Governo e altri soggetti di aver causato il mancato raggiungimento dell’obiettivo del 3%, con uno scarto di appena mezzo decimale. La discussione si concentra sulla responsabilità delle politiche adottate e sul loro impatto sugli obiettivi fissati. La posizione viene esposta in un contesto di critica ai provvedimenti governativi riguardanti il settore edilizio.

"La responsabilità del mancato obiettivo del 3% per solo mezzo decimale è del Governo e di tutto l'apparato tecnico burocratico dello Stato, che ha evidentemente commesso gravi errori di valutazione, ma il vero danno, che ha devastato i conti italiani per i prossimi decenni e ci tiene ancora bloccati è quello provocato da Superbonus e Bonus Facciate che portano la firma di Conte e del Pd". Lo afferma Stefano Bandecchi, fondatore e leader di Dimensione Bandecchi. "Quell'operazione ha bruciato il presente ed il futuro del Paese. Il deficit al 3,1% del PIL certificato da ISTAT ed Eurostat per il 2025 significa che avrà anche nel 2026-2027 meno spazio per usare la spesa pubblica a sostegno di crescita, lavoro e imprese.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La versione di Bandecchi: è il superbonus che ha procurato il danno

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