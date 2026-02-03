Angelo con volto Meloni la versione di Antonio d’Amelio | è l’uomo che ha finanziato il primo restauro

L’affresco dell’angelo con il volto che somiglia a Giorgia Meloni torna al centro delle discussioni a Roma. L’opera si trova nella Basilica di San Lorenzo in Lucina e da giorni divide opinioni tra chi la trova curiosa e chi la considera un’interpretazione sbagliata. Antonio d’Amelio, che ha finanziato il primo restauro, ha spiegato come sono andate le cose e perché il volto sembra così simile a quello della presidente del Consiglio. La questione continua a tenere banco e i commenti non si fermano.

(Adnkronos) – Continua a far discutere l'affresco dell'angelo con il volto che assomiglia alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Il vicariato riferisce che al momento non ci sono ancora decisioni su una eventuale rimozione del cherubino. Mentre il 'giallo' su autore, obiettivi e committente si infittisce.

