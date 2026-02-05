Il Capo della polizia licenzia un agente che ha partecipato a Temptation island Finisce tutto al Tar del Lazio che vuole la versione di Mediaset

Il Capo della polizia, Vittorio Pisani, ha deciso di licenziare un agente che aveva partecipato senza permesso a Temptation Island 2024, trasmesso da Canale 5. La vicenda ora finisce al Tar del Lazio, che vuole ascoltare anche la versione di Mediaset.

Il Capo della polizia, Vittorio Pisani, ha licenziato un agente colpevole di avere partecipato senza autorizzazione, insieme alla fidanzata, all’ edizione estiva di Temptation Island del 2024, andata in onda su Canale 5. Il poliziotto (assistente capo coordinatore) ha impugnato il provvedimento al Tar del Lazio che in via cautelare e provvisoria ha sospeso il licenziamento riammettendo in servizio l’agente per poi decidere sul merito. Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSARICCARDO ANTIMIANI Pizzicato dai superiori per caso, accendendo Canale 5 quella sera di estate.🔗 Leggi su Open.online

Una nuova polemica scuote il mondo di Temptation Island: Valentina Riccio accusa Antonio Panico di averla tradita ancora una volta, mettendo in discussione la loro storia.

