Politica e stregoni | dalla pulsa di-nura alle maledizioni indie

In Venezuela, Nicolas Maduro perde il potere non per questioni di droga o alleanze con l’Iran, ma per accuse di pratiche magiche e maledizioni. La lotta politica si intreccia con credenze popolari, rendendo la situazione ancora più complessa. Maduro si trova ora sotto pressione, mentre in molti si chiedono se la magia abbia davvero influenzato la sua caduta.

Non è la droga, né la politica filo-iraniana, né la nazionalizzazione chavista del petrolio venezuelano che sono costati a Nicolas Maduro la poltrona e la libertà. L'uomo che parla con l'anima di Hugo Chavez incarnata in un pettirosso è finito nei guai a causa del malocchio. Nel maggio 2017, il leader indigeno di etnia Baniwa Liborio Guarulla, indossati i suoi paramenti da sciamano, tenne una conferenza stampa in cui lanciò contro Maduro, i suoi parenti e alleati, i «Dabucurí»: la maledizione degli spiriti della giungla e degli avi. «La maledizione va avanti gradualmente», spiegò, «come modo per ristabilire giustizia.

