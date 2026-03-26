Cosa: Battiti Silenti, mostra personale del pittore Konstantinos Liotis, a cura di Georgia Trouli.. Dove e Quando: Medina Art Gallery, Via Angelo Poliziano 4-6 (Roma), dal 3 al 9 aprile 2026.. Perché: Un’esplorazione viscerale dell’identità attraverso cartografie emotive e una cromia intensa che trasforma il silenzio in voce.. La Capitale si prepara ad accogliere un’esperienza artistica che scava nelle profondità dell’animo umano. Dal 3 al 9 aprile 2026, gli spazi della Medina Art Gallery ospiteranno Battiti Silenti, la mostra personale di Konstantinos Liotis. Curata da Georgia Trouli, l’esposizione si configura come un viaggio introspettivo dove l’identità non è un dato acquisito, ma un processo fluido, una materia che si frammenta e si ricompone sotto la spinta dell’esperienza vissuta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Konstantinos Liotis a Roma: l’identità pulsa nei “Battiti Silenti”

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