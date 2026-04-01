Nelle settimane precedenti l’atto di vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan, i messaggi su WhatsApp sono aumentati di numero. Le conversazioni contengono vari sì e commenti che, secondo gli inquirenti, sono considerati rilevanti dal punto di vista indiziario. Le chat sono state analizzate nel corso delle indagini legate alla cessione dello stadio, con particolare attenzione ai messaggi scambiati tra alcuni protagonisti.

Milano, 1 aprile 2026 – I messaggi su WhatsApp si infittiscono ogni volta che si avvicina un passaggio fondamentale nella catena di atti e decision i che, infine, hanno portato alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Gli indagati. Bozze di delibere che girano, pressing su amministratori pubblici per favorire i club, “consigli“ accolti con solerzia. Scambi che, secondo quanto emerge dall’ indagine della Procura di Milano sull’operazione, coinvolgono tra gli altri gli avvocati Ada Lucia De Cesaris e Marta Spaini, consulenti rispettivamente di Inter e Milan, il direttore generale del Comune Christian Malangone, l’ex assessore Giancarlo Tancred i, la dirigente di Palazzo Marino Simona Collarini, i manager nerazzurri M ark Van Huuksloot e Alessandro Antonello, tra gli indagati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cessione di San Siro, quelle chat “rilevanti sul piano indiziario”: il pressing di De Cesaris e i tanti sì di Tancredi

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