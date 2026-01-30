Michelangelo Campanale torna a teatro con uno spettacolo che parla ai ragazzi al Bonci in scena Per chi suona la campanella
Michelangelo Campanale torna a teatro con uno spettacolo pensato per i giovani. Domenica 22 febbraio alle 16, il teatro Bonci di Cesena ospiterà in prima assoluta
Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale in coproduzione con La Luna nel letto porta al teatro Bonci il nuovo spettacolo di Michelangelo Campanale, "Per chi suona la campanella", in prima assoluta a Cesena domenica 22 febbraio (ore 16.00, nell’ambito della rassegna tout public Un, due, tre. Teatro!), lunedì 23 (ore 10.00) e martedì 24 (ore 9.15 e ore 11.00) in matinée per le scuole. Il linguaggio scenico del regista – due volte Premio Eolo Award per i migliori spettacoli italiani rivolti alle nuove generazioni – si fonde con la trama coreografica di Vito Leone Cassano e la fisicità dei danzatori della Compagnia Eleina D.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
