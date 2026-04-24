La variazione di bilancio di primavera porta più soldi ad asili scuole turismo eventi e alla futura piazza Corelli

Oggi ad Ancona è stata approvata una variazione di bilancio di primavera, con uno stanziamento più consistente per asili, scuole, iniziative turistiche, eventi e per i lavori relativi alla futura piazza Corelli. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale e mira a sostenere vari settori della città. La variazione di bilancio si inserisce nel quadro delle attività previste per il percorso verso il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura nel 2028.

ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato oggi, venerdì 24 aprile 2026, una nuova variazione di bilancio che rafforza la programmazione dei lavori pubblici e accompagna la città nel percorso verso “Ancona – Capitale Italiana della Cultura 2028”.La manovra comprende anche l’aggiornamento.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Provincia, via libera alla variazione di bilancio: investimenti su scuole e stradeTarantini Time QuotidianoL’Amministrazione provinciale di Taranto ha approvato una variazione al bilancio di previsione, un provvedimento finalizzato... Più soldi per manutenzione stradale, decoro urbano e servizi nella variazione di bilancio di Roma CapitaleLa Giunta ha approvato la variazione di bilancio: 30 milioni aggiuntivi per la manutenzione stradale e nuovi fondi per decoro, case popolari e... Una raccolta di contenuti Ancona, variazione di bilancio da 3,6 milioni: opere pubbliche e cultura verso il 2028Approvata dalla giunta la manovra che finanzia la futura piazza Corelli, gli interventi nelle scuole e il rilancio delle attività culturali ... centropagina.it Il Consiglio pronto alla variazione di bilancioSarà votata anche la prima variazione di bilancio del 2026 in occasione del prossimo consiglio comunale, calendarizzato per il ... ilrestodelcarlino.it