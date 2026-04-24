La US Navy vuole le corazzate classe Trump

Da it.insideover.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario della marina statunitense, John Phelan, poco prima di essere rimosso dall’incarico, ha confermato che la U.S. Navy sta procedendo per acquisire una nuova classe di corazzate – note come BBG(X) – auspicate direttamente dal presidente Donald Trump nei mesi scorsi. Il progetto è stato inserito nella proposta di bilancio del prossimo anno, secondo un cronoprogramma che consentirebbe di completarne l’acquisto prima della fine del mandato trumpiano. È stata così pressoché rispettata la tempistica di progettazione iniziale della nuova classe di navi, affidata a Hungtinton Ingalls Industries, di 6090 giorni avviata l’ 8 gennaio scorso, che a sua volta segue l’indirizzo presidenziale espresso a dicembre 2025.🔗 Leggi su It.insideover.com

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