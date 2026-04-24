Una tregua di tre settimane è stata annunciata per la regione del Libano est, con l’obiettivo di fermare temporaneamente i combattimenti. Tuttavia, gli scontri tra le parti sono proseguiti senza sosta, con intensi scontri notturni e diurni. Il centro di violenza principale si è registrato a Bint Jbeil, una località storicamente considerata un punto di resistenza, ora quasi completamente distrutta da attacchi militari.

La tregua in Libano estesa (almeno sulla carta) di tre settimane da Donald Trump si consuma tra scontri incrociati proseguiti nella notte e per tutta la giornata con un fulcro di violenza a Bint Jbeil, ex roccaforte Hezbollah e quasi del tutto rasa al suolo da Israele. Mentre il presidente americano annuncia che «entro 15 giorni» incontrerà i leader di Israele e Beirut. Sullo sfondo, a Cipro è andato in scena il vertice tra Unione europea e capi di Stato del Mediterraneo orientale alleati degli Stati Uniti. Sul terreno, la realtà resta quella di una guerra che continua senza interruzioni. A Bint Jbeil sono in corso violenti combattimenti tra Hezbollah ed esercito israeliano.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La tregua in Libano estesa di tre settimane, ma la guerra continua

BITCOIN LIVE TRADING!

Notizie correlate

Libano-Israele, tregua estesa per altre tre settimaneIl Medio Oriente vive una tregua ancora molto fragile: il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane.

Tregua tra Libano e Israele estesa di tre settimane, Usa pronti ad attaccare l'Iran ma sono a corto di missiliIsraele ha accettato di estendere la tregua col Libano per altre tre settimane, certificando il momento di difficoltà vissuto dall’asse occidentale.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Tregua Libano e Israele: cosa prevedono i sei punti dell'accordo per il cessate il fuoco; Medio Oriente, proseguono i raid israeliani in Libano nonostante la tregua; La tregua in Libano apre lo Stretto di Hormuz: Ma resta il blocco Usa; L’UE accoglie la tregua in Libano, Costa: Deve essere attuata e verificata sul campo.

In Libano la tregua è fatta di missili e raid. «Qui nel sud non ci è permessa la paura»Il tycoon ha annunciato una proroga di tre settimane del cessate il fuoco con Israele. Ma le armi non tacciono: attacchi israeliani nel sud del paese, razzi di Hezbollah verso lo Stato ebraico. Parla ... editorialedomani.it

La tregua in Libano estesa di tre settimane, ma la guerra continuaLa tregua in Libano estesa (almeno sulla carta) di tre settimane da Donald Trump si consuma tra scontri incrociati proseguiti nella notte e per tutta la ... gazzettadelsud.it

Uccisa in Libano la giornalista Amal Khalil, tra le vittime dei raid nel sud del Paese. Oltre al lavoro sul campo, viene ricordato anche il suo impegno per aiutare cani, gatti e altri animali colpiti dalla guerra, documentando e sostenendo le loro condizioni tra le m - facebook.com facebook

#TG2000 - #Libano- #Israele, #tregua estesa per altre tre settimane #24aprile #MedioOriente #IranIsraelWar #Beirut #Hezbollah #Netanyahu #Teheran #Hormuz #Khamenei #Trump #Iran #Usa #Washington #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com