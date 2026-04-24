La telefonata che mostra il patto tra Melania Trump e Zampolli | Ci copri le spalle noi ti aiutiamo

Una telefonata di Paolo Zampolli, resa nota da Report, rivela un presunto accordo tra l’imprenditore e Melania Trump. Nella conversazione, si sente chiaramente una richiesta di sostegno in cambio di aiuti reciproci. La registrazione si inserisce in un’indagine più ampia che coinvolge rapporti tra Zampolli e la First Lady. La trascrizione, diffusa in esclusiva, mette in luce alcuni aspetti delle relazioni tra le parti coinvolte.

La registrazione di una telefonata di Paolo Zampolli, rivelata in esclusiva da Report, porta alla luce quello che sembrerebbe essere un accordo tra la first lady Melania Trump e l'attuale inviato speciale del presidente degli Stati Uniti: "Tu ci copri le spalle, qualunque cosa succeda noi ti proteggiamo", avrebbe detto la moglie di Trump a Zampolli, secondo quanto riportato da Zampolli stesso al telefono.🔗 Leggi su Fanpage.it

What Melania Trump & Paolo Zampolli Don't Want You To Know

Notizie correlate

«Coprici le spalle», in un audio di Report il «patto» tra Zampolli e Melania Trump prima delle presidenziali 2016: «Poi sarai protetto»C’è una telefonata del 2017 che potrebbe confermare il presunto «patto» tra Paolo Zampolli e Melania Trump.

“C’è un patto tra Zampolli e Melania Trump”: Report e la diffida dell’inviato di Trump. Ma sui social il servizio viene rilanciatoGli avvocati di Paolo Zampolli avevano diffidato Report dalla messa in onda della sua intervista, ma il servizio “La guerra di Epstein”, come da...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Melania Trump, la foto del bacio con Epstein è un falso generato dall’IA; Chi è Viviana Mazza, la giornalista che ha parlato al telefono con Trump; Cosa c’entra Melania Trump con il caso Epstein; Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi.

Cosa c’è dietro il documentario su Melania TrumpDa una settimana le immagini promozionali del documentario Melania, voluto e supervisionato da Melania Trump, riempiono gli spazi pubblicitari più importanti e costosi degli Stati Uniti. È una ... ilpost.it

“Coprici le spalle”: l’audio esclusivo di Report rivela il patto tra Zampolli e Melania Trump x.com

Report. . Il patto tra Melania Trump e Paolo Zampolli: l’audio esclusivo di Report In un audio esclusivo che Report è in grado di farvi ascoltare per la prima volta, l’inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli rivela in una telefonata dell’esistenza di un pa - facebook.com facebook