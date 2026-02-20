La tela di Avanzi in Certosa Dopo 80 anni e un restauro l’opera torna a San Cristoforo

La tela di Giuseppe Avanzi, chiamata “L’Apparizione di San Bruno a Ruggero”, torna nella chiesa di San Cristoforo alla Certosa dopo quasi 80 anni di assenza. Il motivo di questa lunga lontananza è stato il deterioramento dell’opera, che ha richiesto un complesso restauro. Ora, l’opera è stata restituita al pubblico, arricchendo di nuovo gli spazi sacri. Il quadro, che raffigura il santo mentre si manifesta al conte Ruggero prima della battaglia di Capua, torna a essere visibile tra le pareti della chiesa.

Dopo quasi 80 anni di attesa la Chiesa di San Cristoforo alla Certosa ha finalmente ritrovato una delle sue opere più significative, ovvero 'L'Apparizione di San Bruno a Ruggero conte di Sicilia prima della battaglia di Capua' di Giuseppe Avanzi. La tela raffigura uno degli episodi fondativi della storia certosina in Italia: l'apparizione miracolosa di san Bruno di Colonia a Ruggero, conte di Sicilia, alla vigilia della battaglia di Capua. Avanzi costruisce una composizione monumentale e teatrale in cui la dimensione soprannaturale irrompe nello spazio terreno del campo militare. L'opera celebra così non solo la vittoria annunciata, ma il legame provvidenziale tra il potere normanno e l'Ordine certosino, traducendo in immagini una vera e propria epopea religiosa.