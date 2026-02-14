Un incendio scoppiato questa mattina in centro a Reggio Emilia ha coinvolto un appartamento all’ultimo piano di un palazzo su piazza San Prospero, a causa di un corto circuito elettrico. Le fiamme hanno rapidamente preso piede, costringendo alcuni residenti a evacuare e attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine presenti sul posto.

Reggio Emilia, 14 febbraio 2026 – Mattinata d'allarme in centro. Un principio d'incendio ha interessato un appartamento all'ultimo piano di un palazzo affacciato su piazza San Prospero. Le fiamme, dovute a cause accidentali, sono state subito spente dai vigili del fuoco, giunti con l'autoscala. Non si registrano né feriti né intossicati. Sul posto sono sopraggiunte, a scopo precauzionale, un'ambulanza e numerosi equipaggi della Polizia di Stato e della Polizia locale. Il sindaco Marco Massari ha lasciato il vicino palazzo municipale per informarsi e seguire da vicino le fasi dell'intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio in centro a Reggio Emilia: fiamme in una casa affacciata sulla centralissima piazza San Prospero

