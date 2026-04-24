La tecnologia che scompare nei mobili | Beko arriva al Salone del Mobile con un megastand

Al Salone del Mobile, Beko ha allestito un grande stand nella zona Eurocucina, dove ha mostrato una nuova linea di elettrodomestici. La presentazione si è concentrata su soluzioni tecnologiche integrate nei mobili, puntando a un design funzionale e innovativo. La mostra ha attirato visitatori interessati a scoprire come la tecnologia possa essere nascosta e integrata negli ambienti domestici.

Beko ha presentato la sua nuova linea di elettrodomestici nella zona Eurocucina del Salone del Mobile. Tra una tecnologia sempre più nascosta e funzioni smart, il pubblico ha potuto vedere per la prima volta gli ultimi dispositivi della linea Midnight.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Salone Mobile, Beko torna a EuroCucina con tecnologia, design e sostenibilità per la nuova cucinaBeko torna a EuroCucina 2026 per mostrare in che modo tecnologia, design e sostenibilità ridisegnano il ruolo della cucina. Salone Raritas al Salone del Mobile 2026 i pezzi unici in fieraAl Salone del Mobile 2026, aperto in questi giorni a Fiera Milano Rho fino al 26 aprile, non c’è solo il consueto panorama di arredi e complementi:... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Brera, l'incredibile installazione dove la tecnologia scompare tra i fiori: orari e come visitarla; Salone del Mobile: Bsh a EuroCucina con stand marchi Bosch, Siemens e Neff. Salone del Mobile, le tendenze 2026La sostenibilità è ormai prassi consolidata del Made in Italy, con processi virtuosi, attenzione al riciclo e, come da tradizione, arredi che durano nel tempo ... abitare.it Brera, l'incredibile installazione dove la tecnologia scompare tra i fiori: orari e come visitarlaTra specchi e fiori luminosi, a Brera debutta la tecnologia mimetica che rende l'irrigazione invisibile: ecco l'installazione da non perdere entro il 30 aprile ... milanotoday.it Secondo giorno al Salone del Mobile. Uno sguardo più attento ai dettagli: materiali, texture e gesti sottili che plasmano lo spazio. Alcune cose si rivelano solo con il tempo. facebook