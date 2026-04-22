A EuroCucina 2026, la filiale italiana di un'azienda di elettrodomestici presenta le sue novità, mettendo in mostra soluzioni che combinano tecnologia, design e sostenibilità. La partecipazione si inserisce nel contesto della fiera dedicata alle cucine, dove vengono esposte nuove proposte per il settore. La mostra include elettrodomestici innovativi che puntano a integrare funzionalità avanzate e rispetto per l’ambiente.

Beko torna a EuroCucina 2026 per mostrare in che modo tecnologia, design e sostenibilità ridisegnano il ruolo della cucina. Per il gruppo, la cucina è il cuore della casa in cui innovazione, stile di vita e responsabilità ambientale si incontrano. Nella cornice del Salone del Mobile Beko presenta il proprio portafoglio multi?brand, guidato da Whirlpool e Beko, insieme a Hotpoint Ariston e Bauknecht, con una base industriale comune e un’identità differenziata per ogni marchio. L’offerta punta su refrigerazione basata sull’intelligenza artificiale, conservazione intelligente degli alimenti e integrazione perfetta degli elettrodomestici da incasso.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salone Mobile, Beko torna a EuroCucina con tecnologia, design e sostenibilità per la nuova cucina

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