Sono stati rivelati i primi nomi di alcuni calciatori coinvolti nell’inchiesta milanese sulle escort. Dalle carte dell’indagine emergono riferimenti a incontri e festeggiamenti a cui avrebbero partecipato, organizzati dalla persona al centro delle indagini. La notizia si aggiunge alle indiscrezioni già circolate sui dettagli delle attività e sui nomi di alcuni degli atleti coinvolti, senza ulteriori informazioni sui loro ruoli o identità.

Sono trapelati i nomi di alcuni dei calciatori che sembra frequentassero le feste organizzate dalla Ma.De Milano, l’agenzia di eventi finita al centro di un’inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. A pubblicare i nomi degli atleti in questione è Il Giornale. Si tratta di Marcus Pedersen del Torino, Christian Volpato del Sassuolo, Cheickh Niasse dell’Hellas Verona, Daniel Maldini della Lazio e Dejan Stankovic, ex calciatore di Lazio e Inter, oggi allenatore della Stella Rossa di Belgrado. Va precisato, però, che nessuno di loro è indagato: in primis perché usufruire di sesso a pagamento non è reato; in secondo luogo, perché non ci sarebbero per ora riscontri sul fatto che questi calciatori abbiano effettivamente avuto rapporti con le escort fornite dalla Ma.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Spuntano i primi nomi dei calciatori nelle carte dell’inchiesta sulle escort a Milano

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