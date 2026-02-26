Modena, 26 febbraio 2026 – Il 19 settembre del 2024 si muove tra Palagano, Toano e Villa Minozzo, nel reggiano. A dirlo sono le ‘celle’ agganciate dal suo telefono. Il 20, invece, giorno della scomparsa o, meglio, sera in cui il traffico dati del suo cellulare smette di dare segnali, prima di mezzanotte, non si è mai spostata da Vitriola di Montefiorino. Chi ha visto Daniela Ruggi nelle colline di Reggio Emilia prima di sparire nel nulla per poi essere trovata cadavere, un anno e mezzo dopo, a una manciata di metri dalla sua abitazione? Dalle indagini svolte dall’Arma dei carabinieri, infatti, emerge come la 32enne di Vitriola, il giorno prima della scomparsa si aggirasse appunto nella provincia reggiana, ma non è dato sapere se lì avesse dato appuntamento a qualcuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Daniela Ruggi, l’inchiesta: spuntano un quaderno e una lista con 13 nomi. Contatti al setaccio

