La super cocaina i boss il pizzaiolo e l' avvocata | nell' inchiesta spuntano due nomi pesanti

Nell'inchiesta sulla rete di traffico di droga sono emersi due nomi di rilievo. Uno è un uomo di 38 anni, di origini albanesi, con professione di muratore. L’altro è un uomo fermato a Ventimiglia mentre si trovava a bordo di una Porsche Cayenne. Entrambi sono stati identificati dagli inquirenti come figure di spicco nel caso.

Due nomi “di peso”, li definiscono gli inquirenti. Sono quelli di Ismailaj Bledar, trentottenne muratore di origini albanesi, e Brahim Muco, fermato a Ventimiglia mentre viaggiava su una Porsche Cayenne. Per la procura di Perugia, che li considera i vertici di un'organizzazione criminale dedita.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La supercocaina, i boss, il pizzaiolo e l'avvocata: nell'inchiesta spuntano due nomi pesanti Leggi anche: La supercocaina, i boss, il piazzaiolo e l'avvocata: nell'inchiesta spuntano due nomi pesanti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La super cocaina, i boss, il pizzaiolo e l'avvocata: nell'inchiesta spuntano due nomi pesanti; Il trucco di piombo e spezie fallisce: tra i mobili di lusso spuntano 65 chili di cocaina purissima; Firenze: 21 indagati per traffico e spaccio di droga; Treviso, Abbiamo tolto dal mercato droga per 40 milioni. La super cocaina, i boss, il pizzaiolo e l'avvocata: nell'inchiesta spuntano due nomi pesantiIdentificati i vertici dell'organizzazione. Per la procura di Perugia, la penalista Daniela Paccoi faceva da tramite dal carcere ... perugiatoday.it Ecco che cosa succede quando si somministra cocaina ai salmoniUn esperimento ha fatto emergere che i pesci esposti alla sostanza, rilevabile come inquinante nelle acque, nuotano molto. Ma questo potrebbe non essere un ... lescienze.it IL VIDEO | Un maxi sequestro di cocaina è stato effettuato nel porto della Spezia - facebook.com facebook