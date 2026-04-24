Il presidente degli Stati Uniti ha proposto di restituire le Isole Falkland all’Argentina come una sorta di “punizione” nei confronti del premier britannico. La proposta viene definita come una “pazza idea” e ha suscitato la reazione ferma del governo britannico, che ha ribadito come le isole siano di proprietà del Regno Unito. La questione si inserisce in un contesto di tensioni tra Washington e Londra, con alcune dichiarazioni rivolte agli alleati della NATO.

“Punire” gli alleati della Nato che lo hanno deluso. Il presidente Trump, secondo l’agenzia Reuters, medita ritorsioni contro quei Paesi che non lo hanno aiutato nella guerra contro l’Iran e nello stretto di Hormuz: tra le azioni possibili, estromettere la Spagna dall’Alleanza atlantica e sottrarre le isole Falkland-Malvinas al Regno Unito. Appresa la notizia, Londra ha replicato: “La nostra posizione sulle Falkland non potrebbe essere più chiara, duratura e immutata. La sovranità appartiene al Regno Unito e l’autodeterminazione è cruciale”. Nel 1982 l’allora premier inglese Margaret Thatcher non esitò a ingaggiare una guerra contro l’Argentina – quest’ultima ancora sotto la dittatura militare – per mantenere alta l’Union Jack nell’arcipelago dell’Atlantico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La pazza idea di Trump: restituire le Falkland all’Argentina per “punire” il premier Starmer. Ma Londra reagisce: “Le isole sono nostre”

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