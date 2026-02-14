Cristoforo Colombo torna alla ribalta alla Casa Bianca, dopo essere stato abbattuto nel 2020, e ora si trova di nuovo sotto gli occhi di Donald Trump. La statua, che era stata rimossa in passato per proteste contro il suo ruolo storico, è stata ricollocata nel giardino della residenza presidenziale, suscitando reazioni contrastanti tra chi la considera un simbolo di cultura e chi la vede come un simbolo di oppressione.

Cristoforo Colombo sarà ospite permanente di Donald Trump alla Casa Bianca. La notizia rilancia un curioso soft power all’italiana in un momento complesso nei rapporti fra gli Stati Uniti e il nostro Paese. Che cosa ci farà il nostro più celebre viaggiatore nel cuore del potere americano? Tralasciamo le vicende note, che hanno condotto Colombo a scoprire quel continente, per concentrarci sulla statua. L’opera destinata alla Casa Bianca non è un’opera originale, ma una replica o, più precisamente, una ricostruzione legata a una vicenda recente e molto americana. Ecco la storia. L’originale del monumento era collocato nella Little Italy di Baltimora. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Colombo alla Casa Bianca. Abbattuta nel 2020, la statua rispunta alla corte di Trump

Donald Trump ha annunciato di voler portare di nuovo a casa la statua di Colombo dalla Casa Bianca.

