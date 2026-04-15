Decapitata la Madonna delle Rose parlano Mastrangeli e Marcianò
Nella giornata di martedì, a Frosinone, è stato segnalato l’atto di vandalismo che ha interessato la statua della Madonna di Lourdes situata in via Madonna delle Rose. La statua, collocata all’interno di una nicchia pubblica, è stata trovata senza la testa. A seguito di questo episodio, sono intervenuti i rappresentanti delle autorità locali, che hanno espresso il loro punto di vista sulla vicenda.
Ancora un atto sacrilego colpisce un simbolo religioso a Frosinone. Nella giornata di martedì, la statua della Madonna di Lourdes, collocata all’interno di una nicchia votiva pubblica in via Madonna delle Rose, è stata decapitata da ignoti.Un gesto che ha suscitato forte indignazione e dolore.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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