Decapitata la Madonna delle Rose parlano Mastrangeli e Marcianò

Nella giornata di martedì, a Frosinone, è stato segnalato l’atto di vandalismo che ha interessato la statua della Madonna di Lourdes situata in via Madonna delle Rose. La statua, collocata all’interno di una nicchia pubblica, è stata trovata senza la testa. A seguito di questo episodio, sono intervenuti i rappresentanti delle autorità locali, che hanno espresso il loro punto di vista sulla vicenda.