Dallo sport all' outdoor alle carni selvatiche Al via la manifestazione alle Fiere di Parma

Alle Fiere di Parma si apre una manifestazione dedicata a sport, outdoor e carni selvatiche. Il settore in Italia genera un fatturato complessivo di 11,7 miliardi di euro, proveniente sia dal mercato interno che dall'export. Quasi 50.000 persone lavorano in questo comparto, che coinvolge numerose aziende e appassionati. La manifestazione si propone di mostrare le novità e le tendenze del settore.

C'è un comparto che in Italia vale 11,7 miliardi di euro di fatturato aggregato tra mercato interno ed export e impiega quasi 50.800 addetti. È il mondo Sport & Outdoor, tra i settori protagonisti di EOS Show 2026, la manifestazione dedicata a caccia, tiro sportivo, turismo e vita all'aria aperta che dal 28 al 30 marzo approderà per la prima volta alle Fiere di Parma, nel cuore della Food Valley. I numeri emergono dal primo report sull'industria Sport & Outdoor elaborato dall'Area Studi Mediobanca. Un universo che collega natura, industria e tradizioni locali in modo più complesso di quanto spesso venga raccontato. Il rapporto dell'Area Studi Mediobanca fotografa un comparto in ottima salute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dallo sport all'outdoor, alle carni selvatiche. Al via la manifestazione alle Fiere di Parma Articoli correlati Leggi anche: AV, la Lega insiste su Parma: "Studio di fattibilità per la stazione alle Fiere" Presenza alle fiere internazionali, dalla Camera di commercio contributi alle imprese per crescere all’esteroLa Camera di commercio della Romagna annuncia l’apertura, dal prossimo 9 febbraio, del “Bando di concessione di contributi per la partecipazione a... Una raccolta di contenuti su Dallo sport all'outdoor alle carni... Temi più discussi: Dallo sport all'outdoor, alle carni selvatiche. Al via la manifestazione alle Fiere di Parma; Sparare per sport. Parma: NO alla fiera delle armi -; EOS SHOW ’26: la caccia sostenibile scommette sul futuro; Il Cnda a Eos 2026 (Parma, 28-30 marzo). Dallo sport all'outdoor, alle carni selvatiche. Al via la manifestazione alle Fiere di ParmaUn comparto che vale 11,7 miliardi e in Italia impiega 50.800 addetti ... msn.com Dalla cinofilia venatoria all'outdoor. Un settore che muove 8 miliardiEOS è per la prima volta a Fiere di Parma: Un comparto raccontato parzialmente che dà lavoro a 88mila persone ... ilgiornale.it Nei padiglioni 5 e 6 di Fiere di Parma, dal 28 al 30 marzo prossimi, EOS show mette in mostra tutta la filiera del Tiro sportivo e della caccia, quella dell’outdoor. EOS SHOW #fierediparma #caccia #tirosportivo #Outdoor - facebook.com facebook