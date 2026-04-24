La Spagna si coccola il nuovo fenomeno Rafael Jodar | De Minaur travolto E Sinner era in tribuna…

In una giornata di tennis in cui si sono alternati momenti di tristezza e speranza, la Spagna ha assistito a una prestazione significativa con il successo di Rafael Jodar, che ha battuto De Minaur. Durante l’evento, il pubblico ha visto anche il tennista italiano Sinner in tribuna. Il pomeriggio ha portato delusione, ma le emozioni si sono riaccese più tardi con i risultati della serata.

In un complesso contrasto di emozioni la Spagna vive una giornata tennistica decisamente importante nella quale la tristezza del pomeriggio lascia gradualmente spazio alla speranza in prima serata. L’ufficializzazione del forfait di Carlos Alcaraz al Roland Garros trova il suo contraltare positivo nell’esplosione di un nuovo fenomeno, Rafael Jodar. Il giovanissimo giocatore iberico, classe 2006, era atteso da un banco di prova che poteva essere paragonato ad un esame di maturità per un giocatore in costante ascesa nelle ultime settimane e lo supera in maniera brillante. Nel secondo turno del torneo di Madrid lo spagnolo travolge Alex de Minaur con un perentorio 6-3 6-1 in un’ora e quindici minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Spagna si coccola il nuovo fenomeno Rafael Jodar: De Minaur travolto. E Sinner era in tribuna… Notizie correlate Pronostico e quote Rafael Jodar – Alex De Minaur, Madrid 24-04-2026Rafael Jodar e Alex De Minaur daranno vita ad uno dei match più attesi della giornata che inzierà non prima delle ore 20:00, dopo la fine del match... Pronostico e quote Rafael Jodar – Alex De Minaur, Madrid 24-04-2026 ore 20:00Rafael Jodar e Alex De Minaur daranno vita ad uno dei match più attesi della giornata che inzierà non prima delle ore 20:00, dopo la fine del match... Approfondimenti e contenuti Rafael Jodar: Non vado dallo psicologo, mi basta la famigliaTennis - Personaggi | Il giovanissimo vincitore di Marrakech spiega come la notorietà non lo cambierà, grazie anche all’appoggio del padre, con cui forma un binomio vincente ... ubitennis.com Jodar, l'altro 'Rafa' che incuriosisce la SpagnaLa Spagna scopre un altro Rafa e soprattutto un altro talento che può puntare ai piani più alti. Jodar sta cominciando a farsi conoscere con il suo tennis aggressivo e... con la sua riservatezza ... sport.sky.it