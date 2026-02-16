Da Regione Lombardia mezzo milione di euro per la messa in sicurezza della Provinciale 35 Bergamo-Nembro

Regione Lombardia ha deciso di investire 500.000 euro per mettere in sicurezza la Provinciale 35 tra Bergamo e Nembro, dopo che alcune parti della strada erano state danneggiate dalle recenti piogge intense. L’intervento mira a riparare i punti più critici e garantire un passaggio più sicuro ai cittadini. Questa cifra rappresenta una parte dei 6 milioni di euro destinati a migliorare 12 diverse strade provinciali della regione.

Regione Lombardia stanzia 6 milioni di euro per finanziare 12 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Terzi. Si tratta di lavori di riqualificazione stradale, adeguamento e allargamento delle carreggiate, miglioramento delle intersezioni, ripristino delle sedi stradali. Il provvedimento finanzia interventi in tutti i territori, assegnando 500 mila euro a ogni Provincia. "Un supporto costante che Regione garantisce da anni – sostiene l'assessore Terzi -.