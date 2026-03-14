Messa in sicurezza e ripristino inaugurata la SP 109 Careri-Canale-Russellina

Da reggiotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati completati i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale SP 109 Dism, nel tratto tra Careri, Canale e Russellina. Le operazioni hanno riguardato il ripristino della funzionalità della strada e la messa in sicurezza della carreggiata, con l’obiettivo di garantire un collegamento più sicuro e affidabile per gli utenti della zona. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta nelle scorse ore.

La Città metropolitana di Reggio Calabria restituisce al territorio un collegamento fondamentale tra l'abitato, la vallata e la Strada Statale 106. Investimento da 800 mila euro I lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della strada provinciale SP 109 Dism, nel tratto Careri-Canale-Russellinai si sono conclusi con successo. L’opera risolve in via definitiva le criticità idrogeologiche che avevano reso l'arteria impraticabile per anni, creando notevoli difficoltà ai Comuni di Bovalino, Careri e Benestare. Il tratto stradale in questione, situato in località Canale a cavallo tra i Comuni di Benestare e Careri, rappresenta uno snodo viario primario per il collegamento dell'abitato interno con i comuni a valle e con la Statale Ionica 106. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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