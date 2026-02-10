La Polizia di Stato incontra gli studenti giornata in memoria dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci

La Questura di Rimini ha incontrato gli studenti questa mattina per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex Questore di Fiume morto nel 1945 nel campo di Dachau. L’evento si è svolto in occasione dell’anniversario della sua morte, con l’obiettivo di mantenere vivo il suo ricordo tra i giovani. Durante l’incontro, sono state condivise testimonianze e si è parlato della sua eroica figura, simbolo di coraggio e giustizia.

Nella mattinata di martedì, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni, avvenuta nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, la Questura di Rimini ha organizzato un incontro, che si è tenuto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Giovanni Palatucci

La commemorazione dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci si è svolta questa mattina a Parma, presso la Questura.

La comunità di Montella si prepara a ricordare Giovanni Palatucci, l’eroe di Fiume.

Il ricordo di Giovanni Palatucci, Giusto tra le NazioniA 81 anni dalla scomparsa, la Polizia di Stato ha ricordato oggi, con celebrazioni nelle questure di tutta Italia, Giovanni Palatucci, funzionario di Polizia e questore reggente di Fiume. Con l’accusa ... poliziadistato.it

Oggi in Questura a Como abbiamo rinnovato la commemorazione per il tragico sacrifico del vice commissario aggiunto, Questore reggente di Fiume, Giovanni Palatucci morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945 all'età di 36 anni. Il Qu - facebook.com facebook